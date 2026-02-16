El postulante al Senado por la organización política Juntos por el Perú realizó un recorrido proselitista en la provincia de Caravelí, donde participó en actividades festivas con simpatizantes que lo acompañaron con música, espuma y serpentinas.

Durante la actividad estuvo presente el alcalde provincial Roberto Soto, quien acompañó al candidato en el recorrido por las calles de la ciudad, hecho que ha generado cuestionamientos debido a que las autoridades en funciones deben mantener neutralidad durante los procesos electorales.

Esta situación podría ser evaluada por el Jurado Electoral Especial, ya que la normativa establece restricciones para funcionarios públicos respecto a su intervención en actos de campaña.

Cabe mencionar que —según el JNE— los altos funcionarios que buscan postular a las ERM deben presentar su renuncia por escrito, ante la entidad pública correspondiente, hasta el martes 7 de abril de 2026. El cargo del documento de renuncia debe ser presentado por el renunciante ante el JNE, a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV), hasta el 14 de abril de 2026. La renuncia debe hacerse efectiva 60 días antes de las elecciones.

Sumado a ello, Jaime Quito siguió con baile y serpentina su paso por la llamada “Ruta Castillista” en Caravelí, pese a que la agrupación había manifestado que se suspendían sus actividades porque el candidato presidencial, Roberto Sánchez tuvo una emergencia médica.