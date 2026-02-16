El congresista José Luna Gálvez y actual candidato presidencial del partido Podemos Perú no solo arrastra cuestionamientos en su cuenta, sino que también lleva en su plancha a 38 postulantes con sentencias firmes e investigaciones por diversos delitos graves como acoso sexual, minería ilegal y delitos vinculados al proxenetismo.

Según el dominical de Cuarto Poder, el aspirante presidencial mantiene deudas registradas ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima por concepto de impuesto predial y multas de tránsito, las cuales superarían los 190 mil soles. Asimismo, instituciones educativas vinculadas a su entorno empresarial también reportan obligaciones pendientes.

Además, se investiga la legalidad de inscripción del partido político en la ONPE, situación que ha generado cuestionamientos de cara a las Elecciones Generales 2026. De los 38 investigados, 3 postulan al Parlamento Andino, 10 al Senado y 25 a la Cámara de Diputados.

POSTULANTES

En esta lista se encuentra a Raúl Noblecilla, aspirante a la vicepresidencia y Senado. El candidato registra una sentencia por lesiones culposas por accidente de tránsito con pena cumplida.

Otro de los casos es el de Cristina Alarcón Aguilar, candidata a diputada por Madre de Dios, quien fue condenada en julio de 2023 por el delito de proxenetismo en la modalidad de favorecimiento a la prostitución. En el 2023, a la candidata se le impuso 4 años de pena suspendida por un periodo de prueba de tres años. La sentencia se encuentra vigente, según sus expedientes judiciales. Tiene una sentencia firme que ocultó al JNE. “No soy dueña ni alquilaba a nadie. Yo solamente era una trabajadora, nada más”, dijo, respecto al local donde presuntamente se ejercía la prostitución.

Cristina Alarcón también registra un antecedente por el delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad personal tipo trata de personas contra una menor de 14 años.

En Junín, el candidato al Senado Roly Salazar Espinoza enfrenta una acusación fiscal por el delito de acoso sexual. En marzo de 2025, el Poder Judicial dispuso comparecencia simple en su contra. “No nos vamos a pronunciar porque es completamente falso”, mencionó.

En la lista, también aparece Luis Barrenzuela Vite, exministro del Interior en el gobierno de Pedro Castillo, quien registra una sentencia por violación de domicilio emitida en febrero de 1993. Fue sentenciado a 6 meses de pena suspendida. Sumado a ello, le debe al tesoro público más de 49 mil soles.

OTROS CASOS

En las filas de Luna Gálvez también figura el empresario Ruber Alva Julca, quien registra sanciones por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Incluso se le impuso una medida cautelar. Su historial de sanciones empieza en el 2008 cuando iniciaron sus contratos millonarios con el Estado.

Por si fuera poco, en la plancha electoral postulan tres parejas de hermanos: Najar Kokally, Apaza Quispe y Gupioc Ríos. Tienen deudas con el tesoro público y sentencias firmes.

Asimismo, ocho actuales congresistas van a la reelección, algunos de ellos investigados por “mochasueldos” y otros con investigaciones fiscales por presuntos integrantes de organizaciones criminales. Se trata de Edgar Tello Montes, José Arriola, y Heidy Juarez.