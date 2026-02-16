Javier Muñoz Pretel es un afiliado al partido político de Somos Perú, pero una situación despertó cuestionamientos. El militante participó en reuniones estratégicas de Sedapal durante aproximadamente 2 meses pese a no contar con contrato ni cargo oficial dentro de la institución.
Según el dominical de Cuarto Poder, el afiliado partidario —quien habría visitado hasta en cinco ocasiones a José Jerí entre 2022 y 2024, cuando era congresista— comenzó a asistir a la empresa desde el inicio de la gestión del presidente del directorio, Hugo Obando, participando en encuentros de coordinación interna sin que existiera vínculo administrativo formal.
Esta participación sería confirmada por testimonios sindicales y registros fotográficos, además del comunicado del Ministerio de Vivienda, que presentó a Muñoz Pretel como parte de la institución. En dicho comunicado, señala que fue Hugo Obando quien acudió acompañado de Javier Muñoz Pretel, y que ambos ingresaron y salieron a la misma hora.
Posteriormente, el 27 de enero, se emitió una orden de servicio por cuatro meses para que Muñoz Pretel brinde apoyo en labores de coordinación institucional por un monto cercano a los S/20 mil.
Esta situación ha generado cuestionamientos debido a que el servicio no habría sido requerido previamente, cuando el afiliado ya venía desempeñando funciones dentro de la entidad.
Al respecto, Hugo Obando Concha, presidente del directorio Sedapal respondió sobre este caso. “No es ningún asesor de cabecera. Yo a la única persona que reconozco como asesor, que me acompaña es al señor Hubert Valdivia Pinto y Abel Salazar Boggiano”.
Asimismo, especialistas advierten que la participación de personas en reuniones institucionales sin contrato vigente podría constituir una irregularidad administrativa.
