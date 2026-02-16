La Mesa Directiva del Congreso convocó la adquisición de 18 vehículos nuevos como parte de la renovación de su flota vehicular con miras a la implementación de la bicameralidad. Esta situación ha generado cuestionamientos por un gasto millonario en medio de una crisis.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, el 6 de febrero de este año, se dio a conocer la convocatoria para un nuevo requerimiento: “Adquisición de vehículos automotores para la renovación de la flota vehicular del Congreso de la República”. Son 18 vehículos de último modelo, 0 kilómetros: 10 SEDAN, 6 camionetas pickups y 2 SUV.

Los beneficiados serían los miembros de la mesa directiva y las que vengan en la bicameralidad. La finalidad es “renovar la flota vehicular del Congreso de la República con proyección a la bicameralidad, proporcionando a los dignatarios vehículos en correcto estado de funcionamiento”. El presupuesto total asignado asciende a S/5 millones 900 mil, lo que implicaría un costo referencial de hasta S/330 mil por cada unidad.

VEHÍCULOS DE “ALTA GAMA”

Según el requerimiento técnico, las unidades deberán ser del año de fabricación 2025 e incluir equipamiento como aire acondicionado, sistemas de sonido, interiores de tela o cuero, tres filas de asientos en algunos modelos y motores de hasta seis cilindros.

En cuanto a las dos SUV, estas estarían destinadas al traslado de los presidentes de las cámaras legislativas.

La adquisición permitiría que los vehículos empiecen a operar durante la actual gestión de la Mesa Directiva encabezada por Fernando Rospigliosi, como parte de la modernización.

Por si fuera poco, el último viernes se concretó la compra de 10 unidades más, donde el Congreso cerró un contrato. En este caso, las unidades estarían destinadas para los desplazamientos oficiales de la Mesa Directiva.

Desde el área de Transportes del Parlamento, se indicó que la renovación responde a la necesidad de contar con los vehículos; no obstante, el Congreso tenía otra vía para acceder a las unidades modernas sin demandar gasto al Estado.