Un nuevo cuestionamiento se suma a la lista del amigo presidencial, Zhihua Yang, quien mantuvo reuniones extraoficiales con el presidente José Jerí. El dominical de Cuarto Poder reveló que una empresa vinculada al empresario chino ganó la buena pro en una obra vial millonaria en Piura en tiempo récord.

Sucede que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) amplió el presupuesto en S/179 millones y otorgó la buena pro en menos de 48 horas al Consorcio Ingeniería Vial Perú, conformado por China Railway N°10 Engineerring Group , y Constructora y Minera Serpiente de Oro EIRL.

Se trata del proyecto para la carretera Chulucanas–Frías, en la región Piura, el cual tenía inicialmente un presupuesto de S/ 366 millones 787 mil 642, pero terminó adjudicándose por S/ 545 millones 809 mil 867, lo que representa un incremento de un 48.8 %.

El informe detalla que el 4 de febrero de este 2026 inició la convocatoria para licitar la obra con un presupuesto de más de S/ 366 millones; luego, el 10 de febrero a las 9:53 p.m., el consorcio mencionado se presentó como único postor con una cifra de más de S/ 545 millones.

A pesar de que la propuesta no se ajustaba al presupuesto inicial, el 11 de febrero a las 5 de la tarde, el comité determinó que eran los únicos ganadores y en competencia, por lo que se otorgó la buena pro, condicionada a la ampliación presupuestal de más de S/179 millones.

En vez de solicitar una rebaja, la ANIN gestionó y aprobó dicho incremento presupuestal el 12 de febrero, un día después de haber declarado ganador al Consorcio. Esta situación pone en duda la transparencia del proceso de contratación, pues en cuestión de horas se ajustó el presupuesto, se alinearon documentos y se dio la buena pro.

EMPRESA VINCULADA A ZHIHUA YANG

Cabe mencionar que la empresa China Railway N°10 Engineerring Group ha sido vinculada en informes previos al empresario Zhihua Yang.

Además, el mencionado proceso contó con la aprobación del jefe de la ANIN, Hernan Yaipen Arestegui. Desde la entidad, sostienen que este proceso forma parte de un procedimiento especial iniciado en 2024; no obstante, el SEACE detectó una alerta. Al respecto, Mario Ríos, vocero de ANIN, respondió que esta cifra se iba a elevar: “Se sabe que en muchos de los proyectos siempre va a aparecer la cifra, y se sabía que iba a costar más de 600 millones”, dijo.

Especialistas advierten que estas situaciones generan sospecha, especialmente en un proyecto donde el presupuesto se incrementó en casi el 50 %.