Alejandra Midolo Vizcardo de Mannheim fue designada como Gerenta Regional de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Arequipa, según la Resolución Ejecutiva Regional N.º 647-2025-GRA/GR.

La designación se realizó en una ceremonia, donde participó el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien felicitó a la nueva funcionaria. Se le encargó el impulso de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), en salud, educación y agricultura. Además de concretar proyectos en etapa de priorización, selección y ejecución.

Cabe mencionar que Alejandra Midolo cuenta con más de 16 años de experiencia en la administración pública, especializada en Derecho Administrativo, Derecho Ambiental y gestión pública.

Así también, Vizcardo de Mannheim es magíster en Gerencia Pública y ha ocupado cargos de alta dirección y asesoría jurídica en entidades como el Ministerio del Ambiente, SENACE, OSINFOR y SANIPES.

En la actividad también participó el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzáles Arias y otros funcionarios, quienes acompañaron el acto de designación.