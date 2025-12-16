Alejandra Midolo Vizcardo de Mannheim como Gerenta Regional de Promoción de la Inversión Privada. Foto: Gobierno Regional de Arequipa
Alejandra Midolo Vizcardo de Mannheim fue designada como Gerenta Regional de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Arequipa, según la Resolución Ejecutiva Regional N.º 647-2025-GRA/GR.

La designación se realizó en una ceremonia, donde participó el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien felicitó a la nueva funcionaria. Se le encargó el impulso de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), en salud, educación y agricultura. Además de concretar proyectos en etapa de priorización, selección y ejecución.

Cabe mencionar que Alejandra Midolo cuenta con más de 16 años de experiencia en la administración pública, especializada en Derecho Administrativo, Derecho Ambiental y gestión pública.

Así también, Vizcardo de Mannheim es magíster en Gerencia Pública y ha ocupado cargos de alta dirección y asesoría jurídica en entidades como el Ministerio del Ambiente, SENACE, OSINFOR y SANIPES.

En la actividad también participó el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzáles Arias y otros funcionarios, quienes acompañaron el acto de designación.

