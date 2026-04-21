El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) dispuso ampliar por 30 días hábiles adicionales el plazo de trabajo de la comisión encargada de la reestructuración del Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS).

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 182-2026-GRA/GR, emitida el 15 de abril de 2026, con el objetivo de permitir una revisión más exhaustiva de los instrumentos de gestión del proyecto.

Comisión busca actualizar el Manual de Operaciones

La comisión fue creada inicialmente mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 032-2026, emitida el 21 de enero de 2026, con el encargo de formular una propuesta de actualización del Manual de Operaciones (MOP) y otros documentos administrativos del PEIMS.

Para esta tarea se estableció inicialmente un plazo de 30 días hábiles, que comenzó tras la instalación oficial de la comisión el 6 de febrero.

Sin embargo, la Gerencia General Regional informó que durante el proceso se recibieron diversos informes técnicos y documentación adicional proveniente del propio proyecto y otras instancias, lo que incrementó el volumen de análisis requerido.

Informe técnico sustentó ampliación del plazo

De acuerdo con el Informe Técnico N.° 048-2026-GRA/GGR, se recomendó ampliar el plazo de trabajo debido a la complejidad del proceso, que implica revisar funciones, normativa vigente y lineamientos organizacionales del proyecto.

Asimismo, se indicó que la comisión solicitó información complementaria que fue entregada a inicios de marzo, lo que obligó a realizar evaluaciones más detalladas antes de definir la propuesta final de reestructuración.

La ampliación fue aprobada por unanimidad durante la sesión ordinaria del Directorio de Gerentes, realizada el 24 de marzo de 2026.

Se mantiene la conformación de la comisión

La resolución también establece que la conformación actual de la comisión se mantendrá sin la incorporación de representantes de organizaciones sindicales.

No obstante, se precisó que los representantes sindicales podrán participar como oyentes en reuniones informativas, sin carácter vinculante ni capacidad de decisión en el proceso.

Entre los aspectos evaluados destaca la revisión de funciones internas, como el caso de la Dirección de Promoción de Inversión Privada en Autodema, que, según se advierte, replicaría funciones ya asignadas a la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada, lo que refuerza la necesidad de reorganización.

El proceso de reestructuración del PEIMS busca optimizar su funcionamiento y adecuar su estructura organizacional a las necesidades actuales del proyecto.

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