La Asociación Vivienda Taller Los Ángeles del Sur, Cerro Colorado, denunció que una reciente resolución emitida por la comuna provincial pondría en riesgo cerca de 77 mil metros cuadrados de terrenos, donde viven casi mil familias desde hace más de 15 años. Este dictamen desconoce resoluciones anteriores que reconocían su posesión legal.

El presidente de la asociación, Florentino Mamani Condori, explicó que la asociación está posesionada desde 1997 y que en el año 2009, mediante la Resolución N.° 1013-2009, la municipalidad ratificó su derecho sobre el terreno. Sin embargo, en diciembre se emitió la Resolución N.° 890-2025, la cual reduce casi a la mitad el área reconocida a la asociación, afectando a mil familias.

El conflicto estaría vinculado a la venta de terrenos realizada por una asociación vecina de nombre “La Oliva” a un privado. Ante esta situación, los vecinos exigen la anulación de la nueva resolución y anunciaron que participarán en una mesa de diálogo con funcionarios de la comuna.