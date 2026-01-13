Fernando Paccosonco Quispe (20) fue asesinado hoy en la tarde de una puñalada en el pecho. El crimen ocurrió en la calle Júpiter del sector Campo Marte, en el distrito de Paucarpata.

Testigos informaron que la víctima bebía licor con dos sujetos cerca de la calle Los Claveles. La reunión terminó en una fuerte discusión que escaló rápidamente a una agresión física mortal. Uno de los individuos sacó un objeto punzocortante y atacó directamente a Fernando.

El agresor y su cómplice huyeron apenas notaron que la víctima se desvanecía sobre el pavimento. Vecinos alertaron a los serenos y efectivos de la comisaría de Campo Marte para brindar auxilio. Pese al intento de traslado al hospital, los agentes confirmaron que el joven ya no tenía vida.

Detectives de la Divincri y peritos de criminalística realizaron las diligencias de ley en la escena. Un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver para la necropsia correspondiente. Trascendió que los responsables viven en la zona y estarían plenamente identificados por la Policía.

