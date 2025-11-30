El Quincuagésimo Primer Concurso Regional del Caballo Peruano de Paso se inauguró el último viernes y en su segundo día, en el hotel El Lago de Sabandía, se realizaron diferentes concursos y muestras de este hermoso ejemplar.

La jornada de ayer sábado tuvo como plato principal el juzgamiento de la categoría Hembras a cargo del juez oficial Eduardo Risso Montes. Además de un homenaje póstumo al criador Juan de Mata Rivas Oviedo e incluso con un campeonato de gallos que se realizó a las 18:30 horas.

TRABAJO

Este evento de dos días, organizado para celebrar la tradición ecuestre peruana, cerrará hoy domingo 30, con el Festival de Comida Arequipeña, el juzgamiento de machos y la exhibición de marinera a caballo, tras una exitosa primera fecha en la que se premió a los capones; destacando como “Campeón del Año Capón” a FFJ El Romántico, propiedad de Fishel Segovia Villanueva, y como “Reserva de Campeón del Año Capón” a RAP Coloso, de Ronald Arenas Paredes.

Cabe resaltar que la actividad es totalmente gratuita, para que no solo los amantes de estos equinos puedan apreciar toda su belleza, sino para que familias enteras conozcan a los caballos de paso peruano.

DATO

Las exhibiciones de los varones son gloriosas, pero las mujeres también demostraron su dominio y paso junto a los equinos peruanos.