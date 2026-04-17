Agentes de la Divincri desarticularon la banda criminal “Los Zapatilleros de Cerro Chilca”, dedicada a la fabricación y venta de zapatillas falsificadas de la marca CAT en el distrito de Mariano Melgar.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Unión, de la jurisdicción, donde funcionaba un taller clandestino, que contaba con cinco ambientes acondicionados para la elaboración de réplicas.

Durante la operación policial, se detuvo a 13 personas, se incautó siete sacos de polipropileno conteniendo zapatillas falsificadas y materiales de producción, y 14 máquinas industriales utilizadas en la actividad ilícita.

Según la Policía, la intervención se ejecutó tras detectar el traslado de la mercadería en un vehículo estacionado en el frontis del inmueble, lo que permitió iniciar las diligencias con autorización del intervenido.

Los detenidos son investigados por el presunto delito contra la propiedad intelectual, en la modalidad de uso no autorizado de marca. El caso continúa en investigación con la participación del Ministerio Público.