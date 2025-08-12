El lunes 11 de agosto, agentes de la Policía del distrito de Atico (Caravelí) intervinieron a Derrick Baneo Llerena (34), denunciado por presunta agresión sexual en agravio de la menor J.L.C.G. de 14 años de edad.

De acuerdo a la denuncia, la adolescente se encontraba en su vivienda situada en el AA. HH. Los Angeles, cuando el investigado solicitó ingresar con la excusa de cargar su teléfono celular.

Una vez que se le permitió entrar al inmueble, la menor relata que se dirigió al patio, momento en el que fue tomada por la espalda y alzada, siendo llevada a la habitación de su hermana, donde habría cometido el ilícito.

Más tarde, la víctima salió a la calle junto a su primo menor en busca de su hermana, a quien le contó lo ocurrido. Frente a esta denuncia, las autoridades realizaron la búsqueda y captura del presunto agresor, quien fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias de ley, en coordinación con el Ministerio Público.