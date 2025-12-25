La construcción del Centro de Salud de Cabanaconde, en Caylloma, presenta serias deficiencias estructurales que, según un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Arequipa, ponen en riesgo la calidad, estabilidad, seguridad y durabilidad de la edificación.

Los trabajos no cumplirían con la Norma Técnica E.070 de Albañilería, porque se detectó que el asentado de los ladrillos presenta espesores irregulares en la mezcla de cemento, con variaciones que exceden los márgenes tolerables. El tarrajeo de los muros presenta espesores desiguales que alcanzan hasta los 5 centímetros, valor que supera los rangos técnicos permitidos para este tipo de acabados.

Para corregir los errores colocaron mallas metálicas y acero de refuerzo como soporte, pero se corre el riesgo de desprendimiento parcial del estuque, debido al peso excesivo o a una adhesión insuficiente, así como la posible aparición de fisuras y el ingreso de humedad.

OCI advirtió una visible inclinación en el lado izquierdo del cerco perimétrico y la ausencia de personal clave durante la ejecución de la obra, entre ellos el especialista en arquitectura, instalaciones eléctricas, control de calidad, seguridad en obra y el residente de obra. De igual modo, en el equipo de supervisión no se encontraban especialistas en estructuras, arquitectura y topografía, entre otros. La obra está a cargo de Consorcio Inggemin, integrado por las empresas Abbance Company S.A.C. e Ingeniería y Desarrollo Arquitectónico S.A.

