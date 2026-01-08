En una actitud violenta y peligrosa, la mañana de este miércoles un grupo de choferes y trabajadores de empresas de minivan que operan en la av. Lima protagonizó una pelea a golpes, causando pánico y temor entre los pasajeros y vecinos de esta transitada vía, donde a diario se concentra una gran cantidad de usuarios del transporte.

Estos actos bochornosos se vienen registrando de manera reiterativa en plena vía pública, donde se disputan violentamente a los pasajeros que viajan hacia Arequipa, a golpes, con palos y otros objetos contundentes. Estos enfrentamientos han dejado varios heridos; sin embargo, no se presentan denuncias formales para evitar sanciones como la clausura de los locales, debido a que algunas empresas operarían de manera ilegal sin ofrecer garantías a los pasajeros.

Como se puede observar en el video, solo un efectivo policial se encontraba en el lugar y no pudo controlar e impedir las agresiones, dónde se reportaron heridos.

Advierten que estas agresiones se presentan durante la temporada de verano y en fechas festivas, cuando aparecerían más empresas y unidades, sin contar con los documentos requeridos por ley, pues en cada intervención de la SUTRAN, cierran temporalmente sus locales o desaparecen del lugar.

Por si fuera poco, se incrementa el precio de los pasajes de 20.00 a 40.00 y 50.00 soles, tal como se registró los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, afectando la economía de los veraneantes que llegaron a Camaná.

Al respecto, piden que el regidor de transportes y funcionarios de la municipalidad de Camaná realicen una investigación y cierren estas empresas que suben el precio de la tarifa, no cuentan con la licencia de funcionamiento y protagonizan escenas violentas.

