Patricio Salas L. y Hermenegildo Quispesivana Z. fueron sentenciados a ocho años de prisión por el delito de lavado de activos, ilícito previsto en agravio del Estado. La medida se consiguió mediante el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Según el fallo judicial, los hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2018, periodo en el que los sentenciados realizaron actos de conversión, posesión y ocultamiento de dinero de origen ilícito, proveniente del manejo irregular de la Asociación de Vivienda Villa Real de Chumbivilcas (ASVIRECHUM), ubicada en el distrito de Cerro Colorado.

La investigación determinó que dicha asociación fue creada para captar dinero de terceros mediante la venta de lotes de terreno y el cobro de cuotas, recursos que luego fueron utilizados de manera ilegal.

Además de la pena privativa de la libertad, disponiéndose la suspensión de la ejecución provisional de la condena hasta que la sentencia adquiera firmeza conforme a ley, se les impuso el pago de 120 días multa a cada uno, calculados según sus ingresos mensuales, los cuales deberán ser cancelados dentro del plazo legal correspondiente.

Asimismo, se fijó una reparación civil de S/ 761,709.25, monto que deberá ser pagado de manera solidaria por los sentenciados a favor del Estado.

La sentencia fue obtenida como resultado de la labor fiscal desarrollada por la Fiscal Adjunta Provincial Roxana Llave Quispe.