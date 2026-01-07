Durante el 2025, los juzgados del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emitieron más de 1900 sentencias y 34 cadenas perpetuas.

De este total, 600 corresponden a delitos de violencia sexual y feminicidio y 1360 a agresiones físicas y psicológicas, acoso, chantaje y otros delitos vinculados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

En los casos de violencia sexual, se evidenció que las principales víctimas continúan siendo niñas, niños y adolescentes, detectándose en que la mayoría de procesos los agresores pertenecen al entorno familiar, como tíos, padrastros u otros parientes cercanos.

Cabe mencionar que una parte importante de estos procesos ingresó durante el propio 2025 y que, debido al esfuerzo de magistrados y servidores judiciales, fueron resueltos de manera célere en el mismo año.

Asimismo, la Corte destacó que el nivel de producción jurisdiccional fue posible gracias al trabajo articulado de los 9 Juzgados de Investigación Preparatoria, 6 Juzgados Unipersonales Penales y 4 Juzgados Colegiados, que integran el Módulo Penal de Violencia de Arequipa.