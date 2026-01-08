Un violento choque frontal entre dos camionetas se registró al promediar las 4:00 de la tarde en la vía Panamericana Sur, a pocos metros de la institución educativa Julio Ernesto Portugal del CPM de Huacapuy del distrito de José María Químper, provincia de Camaná.

Producto del fuerte impacto, conductores y pasajeros resultaron con heridas de consideración y tuvieron que ser rescatados por integrantes de la compañía de Bomberos N.º 35 de Camaná.

Luego, los heridos fueron trasladados al hospital de Apoyo de Camaná, donde quedaron internados en el área de observación.

Debido al accidente, la Policía de la comisaría de Huacapuy se vio obligada a desviar el tránsito por rutas alternas, ya que las camionetas involucradas, una de color crema de placa YAD-164 y la otra de color rojo, quedaron sobre la vía asfaltada, obstaculizando el paso de vehículos interprovinciales y del servicio urbano.