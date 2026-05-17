La promesa de una gestión de “puertas abiertas” empieza a ser cuestionada por comerciantes del Cercado, mientras dirigentes reclaman control del comercio ambulatorio y respuestas inmediatas; representantes del mercado San Camilo advierten posibles protestas por retrasos en obras y falta de atención municipal.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del mercado San Camilo, Cosme Casos Vilca, aseguró que comerciantes de la sección Comidas y Flores permanecen perjudicados por trabajos inconclusos ejecutados tras la caída del techo en el comedor número uno; asimismo, indicó que más de 50 trabajadores afrontan pérdidas económicas por la demora.

RETRASOS

Según el dirigente, la obra debía culminarse en 45 días, pero supera los dos meses de ejecución y señaló que aún faltan conexiones de agua y desagüe, estucado y colocación de mallas, retrasando el retorno de comerciantes a sus espacios habituales dentro del mercado.

“No puede ser, considero yo que esto es urgente. Si no hay solución ni diálogo con las autoridades, tendríamos que hacer una marcha”, manifestó Casos Vilca. Añadió que los trabajadores viven del ingreso diario y continúan pagando créditos, alquileres y obligaciones financieras pese a las pérdidas.

Casos también cuestionó el acceso ofrecido por la actual gestión municipal, pues afirmó que presentó documentos y buscó reuniones con la alcaldesa Ruccy Oscco, pero hasta ahora solo recibió la promesa de una respuesta.

El dirigente indicó que espera una convocatoria formal para exponer problemas pendientes del mercado, entre ellos mantenimiento de techos, canaletas, redes de agua y desagüe.

A la preocupación por las obras inconclusas se suma el reclamo de comerciantes formales por el avance del comercio ambulatorio. Por su parte, el presidente de la Cámara de Centros Comerciales de Arequipa, Herbert Peñaloza, afirmó que percibió mayor presencia de policías municipales en los últimos días, aunque consideró insuficiente el control.

Peñaloza señaló que ambulantes e importadoras redujeron aproximadamente 15% las ventas del comercio formal. “Esperamos que este mayor control continúe, porque el comercio informal sigue afectando nuestros ingresos”, declaró, al advertir que calles del Cercado llegaron a ser ocupadas por vendedores informales.

Por su parte, el delegado de la cuarta cuadra de San Juan de Dios, Héctor Guerra, afirmó que el comercio ambulatorio se volvió una competencia desleal frente a negocios que pagan alquileres, impuestos y servicios. Cuestionó además la falta de atención recibida por comerciantes durante anteriores administraciones.