Los vendedores de los centros comerciales del Cercado calculan entre 3 y 5 millones de soles en pérdidas económicas durante la campaña de Navidad y Año Nuevo, considerando que aumentará el 90% la presencia de ambulantes.

Hever Peñaloza Ramos, presidente de la Cámara de Centros Comerciales de Arequipa, señaló que los comerciantes situados en las calles San Juan de Dios y Siglo XX son los más perjudicados.

“Es un tema social que no podemos combatir, lamentablemente, se ha salido de control. En campaña navideña y fin de año aparece grupos donde se posicionan todos los años en las calles San Juan de Dios y Siglo XX”, señaló.

Peñaloza Ramos señaló que en festividades de fin de año el comercio ambulatorio aumenta en 90 %, sin que la autoridad municipal pueda hacer algo para mantener despejado los espacios públicos.

“A nosotros los formales nos exigen muchas cosas como quitarnos la licencia y sancionarnos y a los ambulantes no les dicen nada. Le dijimos al gerente que mejor cerramos las galerías y centros comerciales y nos vamos a la calle para ser informales también”, apuntó el dirigente de los comerciantes.