Luisiño Percy Barriga Fuentes fue condenado a 20 años de cárcel por intentar quemar a su expareja y a un menor de 16 años de edad, en octubre de 2024, en Islay. La medida fue dictada por el Juzgado Colegiado de Cerro Colorado – Camaná subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Los jueces a cargo determinaron la responsabilidad penal del imputado por la comisión del delito de feminicidio, en grado de tentativa.

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en una vivienda de Cocachacra, donde el agresor roció combustible sobre la víctima, el menor, las paredes e instalaciones eléctricas del inmueble.

Luego prendió un encendedor y pretendió dejar la llama fija para provocar una tragedia, pero fue reducido por su hermana, Rosa Barriga, quien lo interceptó en el momento.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes pidieron apoyo a la Policía y Serenazgo, logrando detener al agresor y trasladarlos a la comisaría.

Además de la pena de cárcel, los jueces ordenaron que Barriga pague 24 mil 500 soles de reparación civil en favor de las víctimas. La ejecución es inmediata, por ello, el imputado permanecerá en prisión.