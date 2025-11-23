Un chofer de taxi perdió la vida en un accidente de tránsito la tarde del sábado en el distrito de Cayma, el conductor falleció luego de que su unidad fuera impactada por un camioncito que habría sufrido una falla en los frenos.

El hecho se registró antes de las 17:30 horas en la avenida Chachani, a una cuadra del grifo Radio Azul, en el distrito de Cayma. Testigos del hecho indican que el camioncito de palca V4D-786 venía tocando su claxon advirtiendo de la pérdida de frenos.

Sin embargo, el auto de placa V9R-506 no se habría percatado de esta advertencia del vaciado de frenos, siendo embestido por el costado derecho, además de ser arrastrado por más de media cuadra hasta que el camioncito se detuvo.

Hasta el lugar se constituyó personal de Seguridad Ciudadana de Cayma para brindar los primeros auxilios, no obstante, el conductor yacía inerte en el interior de su unidad de la empresa “Texas”.

El conductor del camioncito fue identificado como Carlos Dionicio (28).

Personal de la Unidad de Emergencias trasladó al conductor del camioncito a la comisaría de Acequia alta para las diligencias del caso, en tanto se está a la espera de la llegada de personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) y del Ministerio Público.