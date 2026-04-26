Falta muy poco para el inicio del mes de mayo, y con este, también viene una de las celebraciones más importantes del año; nos referimos al Día de la Madre y Diario Correo no podía estar ajeno a esta fecha.

En efecto, Correo ha preparado una serie de premios para todas las mamás que leen y nos siguen a través de nuestras redes sociales.

DETALLES

Serán 6 canastas con diferentes productos de primera necesidad gracias a nuestros amigos de los mercados El Palomar, Señor de Huanca, así como la agencia Cigüeña.

También serán tres six-packs de cerveza artesanal Melkim y una botella de GIN de El Boticario.

Para que nuestras mamás luzcan mejor que nunca, Francis SPA, ubicado en la calle Don Bosco N.º 133, en el Cercado, regalará tres vales de cambios de look. La cevichería El Perla, de la Av. Metropolitana A-1 III Etapa, en Yanahuara, tendrá dos invitaciones, cada una para dos personas, para celebrar a lo grande este día.

Nuestros amigos de Perfumería La Estrella también tienen listos unos premios sorpresa.

SORTEO

Pero, ¿cómo ganar estos regalos? Es muy sencillo: desde el martes 28 de abril, se publicará un cupón en este matutino, el cual deberán llenar con los datos como nombres, número telefónico y DNI.

Posteriormente, los cupones deberán ser colocados en un ánfora especial que estará colocada en las oficinas de Comunitegral, ubicada en la calle La Merced N.º 125, oficina 157, a tan solo media cuadra de la Plaza de Armas.

El sorteo se realizará el jueves 7 de mayo en horas de la mañana, el cual será emitido en vivo a través de nuestra FanPage; los ganadores serán publicados en la página web y en la edición impresa.

Cabe resaltar que los regalos podrán ser recogidos hasta el viernes 8 de mayo y los ganadores deberán traer su DNI para autentificar la relación.