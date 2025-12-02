En el Día Mundial del Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, se alertó desde el Hospital Honorio Delgado Espinoza, centro referencial que atiende más del 50% de los casos de VIH de toda la región, que cada vez son más los adolescentes que reciben un diagnóstico positivo de la enfermedad.

Víctor Vilca Mallma, jefe de Infectología del nosocomio regional, sostuvo que en el hospital se registran entre 130 y 150 nuevos casos al año, una cifra que aunque se mantiene estable, la preocupación recae en el incremento de pacientes menores de 18 años. El médico explicó que hasta hace cinco años, era casi excepcional atender a un adolescente con VIH. Hoy, en promedio, entre 5 y 10 casos anuales corresponden a menores de edad. “Antes los pacientes eran adultos jóvenes; hoy atendemos incluso a chicos de 16 y 17 años”, comentó el especialista al advertir que la edad de inicio sexual ha disminuido significativamente.

SITUACIÓN

A esto se suma un contexto familiar frágil de los adolescentes, pues los pacientes fueron menores que crecieron sin acompañamiento, sin educación sexual adecuada, o que provienen de hogares con dinámicas disfuncionales, episodios de violencia o consumo de sustancias. “Nos hace pensar en un escenario de descontrol desde el punto de vista sexual en nuestra sociedad”, reflexionó el médico tras señalar que la falta de planificación familiar y la ausencia de un control parental sólido contribuyen a relaciones tempranas y sin protección.

Diagnóstico tardío. La mayoría de los pacientes, llegaron a ser atendidos en estadios avanzados de la enfermedad, cuando ya había causado un notable deterioro en su salud con infecciones recurrentes, pérdida de peso persistente, diarreas crónicas o tuberculosis. “Prácticamente, todos ingresan en estadio sida”, afirmó Vilca, quien lamentó que la captación de casos en el país siga siendo pasiva y no mediante estrategias de detección temprana.