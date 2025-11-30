El centro de salud de Jachaña, en la provincia de Caylloma, continúa deteriorándose pese a que sus problemas estructurales fueron reportados hace más de tres años. En octubre, el Gobierno Regional de Arequipa indicó que ya ejecutaban el mantenimiento, pero hasta hoy no se observa ningún avance real.

Por el contrario, la obra enfrenta retrasos y trámites adicionales para un simple mantenimiento que tiene un presupuesto de más de S/300 mil y que desde febrero se aprobó la Ficha Técnica N.º 017-2025-GRA/GRI, teniendo como plazo 75 días calendario, empero aún no inicia.

Hace tres días, la Gerencia de Infraestructura aprobó la Modificación Físico-Financiera N.º 01, mediante Resolución N.º 529-2025-GRA/GRI, para ajustar el expediente del mantenimiento. Se incorporan cambios de precios, ampliación de metrados por condiciones del terreno y partidas nuevas.

DETALLES

Según se lee en el documento, se debe actualizar los precios de materiales como madera y ventanas de aluminio. A ello se suma que el equipo técnico no evaluó adecuadamente el estado real de la superficie ni el sistema de drenaje del puesto de salud, lo que generó incrementos de metrados en partidas de limpieza y desagüe.

Además, ahora se añaden elementos esenciales como pisos laminados, puertas metálicas y reflectores LED, que fueron omitidos en el primer expediente. Sobre lo financiero, el presupuesto modificado queda en S/320,451.67, ligeramente menor al monto inicial de S/325,279.54.

Sin embargo, este ajuste implica un deductivo de S/39,781.13 y un adicional de S/34,679.46, es decir, se termina recortando partidas mal formuladas para incorporar otras que debieron estar claras desde el inicio. Con esta aprobación ya deberían ejecutar el mantenimiento, pero aún no hay fecha de inicio.