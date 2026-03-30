Cuatro viviendas terminaron inundadas por una falla en el empalme de una tubería que recientemente había sido reparada tras su rotura el jueves pasado en la asociación Sor Ana de Los Ángeles, en el distrito de Cerro Colorado. El hecho se registró a las 6:30 horas de ayer y se prolongó por más de una hora, tiempo en el que el agua salió con fuerza, alcanzando hasta 5 metros sin ser controlada.

De acuerdo con vecinos de la zona, la emergencia no se originó por una rotura, sino por un empalme mal ejecutado durante trabajos realizados la noche anterior. La presión del servicio habría provocado que la unión ceda, generando el desfogue. El agua descendió por la vía e ingresó directamente a las viviendas, afectando dormitorios, cocinas y pequeños negocios.

Las familias reportaron pérdidas en colchones, electrodomésticos, ropa y víveres que quedaron inservibles. Una de las más afectadas fue una vecina que tiene una tienda en su vivienda. “He salido temprano a comprar mercadería y cuando regresé mis hijos estaban llorando. El agua entró como río y me ha malogrado todo lo que tenía para vender”, relató.

APOYO

Las familias tuvieron que retirar el agua de sus hogares con baldes. Los afectados exigen la evaluación de daños y una respuesta sobre la reposición de sus pérdidas. También acudieron a la comisaría de Ciudad Municipal para que efectivos realicen la constatación de los daños.

La fuga también dañó la infraestructura de la zona. El asfalto de una obra reciente presentó erosión, mientras que veredas y tramos de la vía quedaron debilitados por la fuerza del agua. Vecinos señalaron que los sistemas de drenaje se encontraban obstruidos, lo que facilitó el empozamiento y agravó la afectación en las viviendas ubicadas en la parte baja.

Después de más de una hora del incidente, personal técnico de Sedapar llegó a la zona para controlar la fuga. Sin embargo, persiste la preocupación porque nuevamente se repita este escenario.