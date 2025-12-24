En el marco de las acciones preventivas planificadas con motivo de las fiestas de Navidad, el Ministerio Público de Arequipa participó en una operación de prevención de delitos de peligro común, logrando el decomiso de aproximadamente 100 kilogramos de productos pirotécnicos no autorizados.

La operación se desarrolló en los exteriores del estadio Melgar, específicamente en la zona destinada a la venta ambulatoria de productos, donde se verificó la comercialización de material pirotécnico sin autorización correspondiente, representando un riesgo para la integridad de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

La intervención contó con la participación conjunta del Despacho de la 1.ª Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Arequipa, a cargo de la Fiscal Provincial Ana Cecilia Cordero Echenique, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), representada por el Coronel Max Miranda; la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), a cargo del SOT2 PNP Kenneth Carigga; la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), a través del Jefe de Comercialización Sr. Arturo Enríquez; y la Unidad de Servicios Especiales (USE), representada por el SOB PNP David Velazco.

Durante la diligencia, se procedió al decomiso del material pirotécnico, conforme a las normas vigentes, disponiéndose las acciones administrativas y legales correspondientes, con el objetivo de evitar incidentes que puedan derivar en lesiones personales, incendios o daños a bienes públicos y privados.

El Ministerio Público recuerda a la ciudadanía que el uso, almacenamiento, transporte y comercialización de productos pirotécnicos no autorizados constituye delito de peligro común, sancionado por la ley penal, y exhorta a la población a adquirir únicamente productos permitidos y a celebrar las fiestas de fin de año con responsabilidad y prevención.

La Fiscalía de Prevención del Delito continuará ejecutando operativos de control y acciones de sensibilización en distintos puntos de la ciudad.