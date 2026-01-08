Este jueves 8 de enero se inauguró el cementerio municipal de Alto Cayma denominado “Pampas de Condormico”, en el distrito de Cayma; sin embargo, las tumbas del antiguo cementerio COVID-19 no fueron incluidas en la primera etapa de la obra, lo que ha generado observaciones.

El nuevo camposanto se erige con una inversión superior a los 2 millones 800 mil soles, y contará con más de 600 espacios, 400 nichos aéreos y el resto en tierra, según el alcalde distrital, Juan Carlos Linares. Además, se espera la ejecución de una segunda y tercera etapa.

No obstante, el cementerio Condormico no contempla las tumbas COVID-19, lo que pone en riesgo su abandono y la falta de mantenimiento de estas sepulturas.

Esta situación ha generado preocupación entre los vecinos y familiares de las personas sepultadas en el lugar, pues en el 2020 se vieron obligados a enterrar a sus seres queridos allí debido a la emergencia sanitaria y a la falta de espacio en otros camposantos durante la pandemia de la COVID-19.

Como se recuerda, la población del sector no contaba con los medios económicos para pagar un nicho de 6 mil soles en La Apacheta o los privados, por lo que optaron por sepultar a sus familiares en un predio al aire libre.