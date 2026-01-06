Miguel Ángel Quispe Purata, de 29 años de edad, reportó ayer en la mañana el robo de su automóvil con placa de rodaje AVY-019 y terminó detenido por falsa denuncia en la comisaría Santa Marta porque los efectivos policiales descubrieron que él mismo dejó la unidad en la avenida Ejército.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, Miguel Quispe señaló que dejó ayer a las 03:00 horas el vehículo estacionado en la primera cuadra de la calle Zela, en el Cercado de la ciudad de Arequipa.

Después de beber licor en una discoteca regresó a las 05:00 horas y el auto no se encontraba en el lugar. Los policías de la dependencia policial de Santa Marta realizaron la búsqueda por calles y avenidas aledañas, hasta que apareció en la avenida Ejército del distrito de Cayma.

La unidad tenía el parabrisa dañado y luego de revisar las imágenes de una cámara de vigilancia, los policías a cargo de la investigación descubren que fue el mismo Miguel Quispe quien dejó el automóvil en la avenida Ejército.

“Un vecino del lugar reporta en la comisaría de Cayma un vehículo mal estacionado y tras las indagaciones de la Policía se puede determinar que el mismo denunciante conduce el vehículo y lo abandona”, señaló el coronel PNP Percy Torres.

