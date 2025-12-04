Una madre de familia que reside en el distrito de Callalli, en la provincia de Caylloma, realizó el pasado fin de semana una grave denuncia por una presunta agresión sexual contra su hijo menor de edad, que involucra a un docente de la Institución Educativa 40380, ubicada en la jurisdicción.

Según la denuncia formulada por la madre, mientras conversaba con su hijo en su vivienda, le propuso que uno de los docente de su colegio podía ser su padrino y al escuchar de quien se trataba, el niño se negó rotundamente.

ACUSACIÓN

Cuando le preguntó por qué no quería, el menor le contó que el profesor le había tocado sus partes íntimas, no solo una vez sino en varias ocasiones desde agosto y presuntamente lo habría hecho tanto en el colegio como en la vivienda del maestro. Al enterarse de lo ocurrido, la madre acudió a la comisaría de Sibayo para realizar la grave denuncia.

La madre agregó que el acusado solía llamarla con insistencia para pedirle que su hijo fuera al colegio fuera del horario escolar con el pretexto de realizar reforzamiento académico; incluso dijo que en algunas ocasiones el docente había llevado a su menor hijo hasta la piscina que está ubicada en el distrito de Chivay. La Fiscalía ha iniciado las diligencias de investigación que permitan esclarecer la grave denuncia formulada contra el docente.