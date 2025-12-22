La invasión violenta de terrenos en el anexo de Pachauma, distrito de Choco, provincia de Castilla, viene afectando directamente a la comunidad campesina de Miña y a titulares de concesiones mineras legalmente inscritas. Según la denuncia, una presunta organización criminal habría tomado por la fuerza amplias extensiones de tierra para la extracción ilegal de oro.

El abogado Freddy Burgos, representante de los titulares de las concesiones Concepción Minera Chaquille IV y Casco de Oro I, señaló que el despojo se sostiene sobre documentos presuntamente falsificados desde el año 2018, que habrían servido para justificar la ocupación de cerca de 900 hectáreas ubicadas en la zona de Pachauma.

De acuerdo con la versión del letrado, la ocupación se consolidó en 2021, cuando los invasores ingresaron por la fuerza a la concesión minera. Tras un asesinato ocurrido el 15 de agosto de 2022, los titulares y comuneros dejaron de ingresar por razones de seguridad, quedando el área bajo control de los invasores.

“No se trata de mineros artesanales, sino de mineros ilegales que no son dueños del terreno ni titulares de la concesión. Están usando indebidamente un REINFO para extraer oro, expulsando a propietarios reconocidos por registros públicos y contaminando cabeceras de cuenca que abastecen al río Colca”, sostuvo Burgos.

La denuncia también alcanza a las autoridades policiales, fiscales y regionales, a quienes se acusa de omisión de funciones pese a las reiteradas denuncias presentadas desde 2021. Los afectados exigen una intervención urgente del Estado para recuperar los terrenos invadidos y garantizar los derechos de la comunidad de Miña.