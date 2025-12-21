Casimira Haquis, una madre de 60 años, lleva más de 4 años buscando a su hijo Yoel Antonio Álvarez Haquis, quien desapareció mientras se dirigía desde Ciudad de Dios, en Cerro Colorado, hacia la vivienda de su madre, que en ese entonces vivía en Ciudad Blanca, en Paucarpata.

La madre espera que en esta Navidad pueda tener novedad alguna sobre el paradero de su hijo que este año cumplió 25 años, “nadie me ha ayudado a buscar, no hay a donde ir”, mencionó entre lágrimas, además de indicar que en su momento la comisaría de Ciudad blanca no quiso tomar su denuncia, un intento similar pasó con la comisaría de Ciudad de Dios, donde también recibió negativa.

“Tu hijo 21 años, tiene ya, se habrá ido con su mujer, con su enamorada, ya volverá. Regrese mañana”, fue la respuesta que recibió Casimira de los efectivos policiales cuando intentó poner la denuncia. Además, señaló que lo último que supo de su hijo fue que se dirigía a verla, sin embargo, nunca llegó a su vivienda, por lo que teme que alguien lo haya secuestrado o lo dejará botado en algún lugar alejado.

NO PIERDE ESPERANZA

Durante este tiempo, doña Casimira no pierde la esperanza de ver a su hijo una vez más, indicando que todos los días espera por su retorno, “ahora me estoy enterando de que a los jóvenes los llevan a las minas para enterrar vivo”, refirió.

Yoel Antonio es el segundo de tres hijos, tenía 21 años al momento de desaparecer, “en ese momento trabajaba, pero lo despidieron del trabajo, estaba trabajando en el Poder Judicial. Más o menos ha sido el 18 de enero”, relató.

En esta larga búsqueda solo un amigo de Yoel Antonio podría tener información de su paradero, no obstante, la madre nunca logró entablar comunicación con este amigo que podría brindarle una última esperanza para hallar con vida a su hijo.

BÚSQUEDA

Casimira Haquis carga con un celular de número 954040256 por el cual le pueden brindar alguna información.