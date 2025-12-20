Aunque este 21 de diciembre inicia la estación de verano en el hemisferio sur, la zona costera de Arequipa experimenta temperaturas que llegan a los 27 °C, temperatura propia de la temporada de verano y que se incrementarán al llegar enero y febrero, informó el especialista en meteorología de la Dirección Zonal 6 Senamhi – Arequipa, José Luis Ticona.

“Actualmente, tenemos que, nuestras provincias costeras (Islay, Camaná y Caravelí) están gozando de brillo solar durante gran parte del día, las condiciones de temperatura, a medida que nos acercamos al cambio de estación se vuelven cada vez más favorables”, puntualizó tras la última reunión de la plataforma de Defensa Civil de la provincia de Arequipa.

Respecto al nivel de radiación, la ciudad se encuentra en un nivel extremo, con un Índice Ultravioleta de 14 en Arequipa, “es un índice extremadamente alto para la ciudad, requiere que la población estos días, si hacen muchas actividades en la intemperie, es importante que incidan en las medidas de fotoprotección”, refirió.

LLUVIAS

Respecto a la temporada de lluvias, aunque esta ya se presenta en las partes altas, incluso con la presencia de nevadas, aun las zonas de valles interandinos, así como la zona costera no experimentan precipitaciones, teniendo una escasa posibilidad de una lluvia ligera a fin de año en la ciudad.