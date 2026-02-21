El hallazgo de dos cuerpos esta semana en la región Arequipa desató la alerta por el incremento de muertes violentas en lo que va del año; sin embargo, solo una de estas estaría enmarcada con esta descripción, así lo dio a conocer el general Antonio La Madrid, jefe de la Región Policial Arequipa.

La autoridad policial refirió que hasta el lunes en Arequipa se registraron 3 homicidios, siendo estas cifras menores a las registradas en el mismo período en el 2025, donde se registraron 4 homicidios. Sin embargo, los hechos ocurridos en Chiguata y Camaná podrían cambiar la estadística.

“Aparentemente han sido muertes violentas, o alguna de ellas también ha sido por situaciones de casualidad o han caído al pozo, en el caso de Camaná, y ese cuerpo ya se ha desmembrado el hueso de la piel, entonces aparentemente ese cuerpo ha estado más de un mes en el agua, entonces eso de repente es una situación casual”, aclaró.

Respecto al caso de Chiguata, se investiga aún las causas de muerte de Eduardo Quispe Coaquira (67), dado que en el 2023 se denunció su desaparición; sin embargo, aún no se pudo establecer el tiempo de fallecido que lleva.

“Han sustraído la parte de la vista, así como también parte del corazón; no estaban al momento del hallazgo correspondiente; sin embargo, está en un proceso de investigación y al término se dará cuenta de las mismas”, mencionó sobre este hallazgo en dos costales.

La Madrid no descartó que la falta de estos órganos se atribuya a la presencia de animales salvajes.