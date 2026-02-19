Eduardo Quispe Coaquira (67) es la identidad del adulto mayor cuyos restos fueron hallados descuartizados dentro de dos costales en la quebrada Villa Los Olivos, en el distrito de Chiguata.

El macabro hallazgo fue realizado por vecinos que efectuaban labores de limpieza en la mencionada quebrada, donde encontraron los dos sacos de color celeste que contenían partes de un cuerpo humano. Ante ello, alertaron a la Policía, que acordonó la zona y siguió con las diligencias.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público efectuaron el levantamiento de los restos y las primeras pericias, confirmando que el cuerpo había sido seccionado, lo que evidenciaría un presunto caso de homicidio.

Los vecinos del lugar se quejaron por la falta de patrullaje tanto de los efectivos policiales como del serenazgo distrital, así como de la falta de iluminación.