El director del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, Omar Barreda, cuestionó el traslado de pacientes con procesos judiciales al área de psiquiatría del nosocomio, luego de la reciente fuga de un interno que permanecía hospitalizado por orden judicial.

El galeno señaló que estos casos son frecuentes y responden a decisiones judiciales, pese a que no forman parte de la función del hospital. Respecto al caso aseguró que se abrirá un proceso de investigación.

Barreda detalló que el interno, quien presentaba depresión y consumo de sustancias tóxicas, permanecía en el área de hospitalización psiquiátrica, pero logró salir por la puerta N.º 1 hacia el exterior.

DIRECTOR ADVIERTE QUE NO ES SU FUNCIÓN HOSPITALARIA

Por su parte, detalló que para estos casos de pacientes judicializados se han destinado exclusivamente 6 camas y permanecen bajo custodia policial limitada. “A nosotros nos han referido que ese custodio solo puede atender máximo a 4; nos faltaría más. Nosotros hemos pedido al Poder Judicial que atienda esa necesidad de la población”, afirmó.

En ese sentido, exhortó al Poder Judicial a implementar espacios especializados dentro del sistema penitenciario, el cual debe contar con todas las medidas de seguridad y los especialistas correspondientes para atender a los pacientes.

“Estaba en hospitalización psiquiátrica en un ambiente grande que no ha sido diseñado para atención de este tipo de pacientes; no es su función hospitalaria, no es nuestra función atender casos de reos con problemas penales o judiciales. Tampoco tenemos personal acorde; incluso los vigilantes han sufrido agresiones”, indicó.