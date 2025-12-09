Con la iglesia a medio construir y con un cielo claro como techo, cientos de fieles se congregaron en lo que será la Catedral de Chuquibamba para participar en los actos por la fiesta de Inmaculada Concepción, una de las de mayor arraigo en la población católica de la provincia.

La misa se realizó en este recinto, que ya cuenta con 70% de avance y que se hace gracias a los aportes de los pobladores y residentes chuquibambinos en otras partes del país y el mundo, como un acto de fe y de unión que fue resaltado ayer en la celebración litúrgica.

El obispo de la prelatura de Chuquibamba celebró la misa ante una concurrencia que permaneció de pie en el piso aun de tierra y cemento, lo que no fue impedimento para seguir la liturgia.

Al final, se dio un informe sobre los trabajos en el templo, que se espera quede terminado en el siguiente año. Se nombraron padrinos de avance de obra a las autoridades municipales y devotos que están en Lima y otras ciudades.