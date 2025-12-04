El Callejón del Cabildo, una de las calles más emblemáticas del distrito de Yanahuara, se convirtió en un punto de encuentro cultural con la llegada de la muestra internacional “El Museo del Prado en las calles”. Se trata de una exposición que reúne 38 reproducciones de alta calidad de obras icónicas del histórico museo español.

La inauguración de esta exposición fue ayer con la presencia de los promotores que fue el Grupo Gloria y su empresa Yura S.A., además de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, ambos asumieron el compromiso de traer este proyecto para que miles de personas puedan acceder gratuitamente a obras de El Greco, Velázquez, Tiziano, Rafael, Durero, El Bosco, Rivera, Rembrandt y otras figuras.

APORTE

La iniciativa busca acercar la cultura a la población y democratizar el acceso a expresiones artísticas de primer nivel. El director comercial de la División de Cemento, Concreto y Cal del Grupo Gloria, Julio Cáceres Arce, destacó que la apuesta no solo es cultural, sino también social.

“Para nosotros, impulsar la cultura también es construir país. Esta muestra acerca a más peruanos al patrimonio artístico universal, con obras que representan escuelas europeas que abarcan del siglo XII al XX. Ese altísimo nivel cultural es el que queremos promover en el país”, afirmó.

Como parte de la inauguración se hizo un recorrido para mostrar las 38 piezas históricas a los visitantes y escolares que llegaron. El docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Mario Mattos Pino, ofreció una explicación de cada obra destacando su valor histórico y artístico, esto se podrá ver durante todos los días que se queden estas obras de arte.

Por su parte el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, celebró que el distrito reciba una exposición de tal prestigio en un espacio público y accesible. Asimismo sostuvo que esto apoyará la cultura y continuarán realizando más actividades en este sector.

“El Prado en las calles” continúa así su recorrido por distintas ciudades del mundo, llevando reproducciones fotográficas de gran formato que representan las escuelas española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa. En Yanahuara la exposición será hasta el 30 de enero del próximo año. Se recomienda visitarlos durante horas de la mañana.