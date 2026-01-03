La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a nueve años, seis meses y 22 días de prisión a Benu Venegas Gutiérrez y Juan Trujillo Bellido por el robo de más de 50 mil soles al cambista Carlos Condori A., en Cayma.

Como se recuerda, el 10 de noviembre de 2024, el cambista fue citado mediante llamadas telefónicas para concretar una supuesta operación en el interior del Centro Comercial Cayma. Sin embargo, todo se trató de una emboscada. Banu Venegas fue quien lo citó y con el apoyo de una tercera persona no identificada, golpearon al cambista para despojarlo de 7 mil 500 dólares y 30 mil soles, para luego fugar a bordo de un auto conducido por Juan Trujillo Bellido.

REDUCCIÓN DE CONDENA

Tras acogerse a la conclusión anticipada, el 22 de agosto del año pasado, el Primer Juzgado Penal Colegiado sentenció a los ladrones a 16 años, 5 meses y 4 días de prisión por robo agravado. No obstante, dicho fallo fue apelado tanto por el Ministerio Público como por los imputados.

Tras la evaluación del caso, la Sala Penal de Apelaciones resolvió corregir la calificación jurídica del delito y, si bien ratificó la responsabilidad de ambos acusados, determinó que no concurrían todas las agravantes inicialmente consideradas. En consecuencia, se emitió una nueva condena imponiéndoles los 9 años, 6 meses y 22 días de pena privativa de la libertad.