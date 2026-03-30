Tras el reciente anuncio de la gerenta del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), Patricia Muñoz, quien señaló que solicitará un aplazamiento en la presentación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) debido a que aún se afinan detalles, al menos 184 pueblos de Arequipa verán retrasado su acceso a servicios básicos como agua, desagüe, electrificación y saneamiento físico-legal.

El presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA), Carlos Paz, advirtió que esta postergación afecta directamente a miles de familias que ya habían cumplido con los requisitos técnicos y administrativos exigidos para ser incorporados en el PDM.

“La población ya se ha ilusionado. Hemos cumplido con todo lo solicitado: mesas de trabajo, verificaciones en campo y presentación de expedientes completos. Ahora este aplazamiento dilata, posterga y perjudica directamente a la gente que no tiene agua ni desagüe”, señaló.

De los 184 pueblos identificados, 42 se encuentran en una situación más avanzada, próximos a ser considerados como zona urbana, lo que les permitiría avanzar en trámites de saneamiento físico-legal, electrificación, agua y desagüe.

Sin embargo, el grueso de la población afectada se concentra en los 142 pueblos restantes que están a la espera de la aprobación del PDM para ser incorporados como zona urbana.