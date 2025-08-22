La asistencia a los espacios de la casa no es una tarea fácil y mucho depende, incluso, de la zona en la que uno vive o la preferencia de colores y diseños. En Arequipa, esta tendencia parece obedecer a cuestiones tan básicas, pero a la vez directas, desde productos para el dormitorio y más aún si se trata de equipar la sala.

En efecto, Licette Arrese, Grte. de Casaideas Perú, detalló que según un estudio que realizaron, los arequipeños tienen la tendencia de compra de productos de dormitorio, pero en especial para la sala, desde las lozas, vajillas, entre otros, todo para la asistencia de invitados así como el de los propios integrantes de la familia.

A esto suma que la tendencia que ahora es la creación de distintas propuestas, desde colores, diseños, tamos y formas.

“Desde diseños minimalistas, colores, ahora la creatividad de las personas, con una buena asistencia, es la tendencia que se puede ver en las personas”, agregó.

RECOMENDACIÓN

A esto se suma que los padres de familia también deben pensar en los más pequeños de la casa, por eso recomendó la adquisición de juguetes, pero aquellas que incentiven la creatividad de los niños y fomenten la participación de la familia. “Esto se tiene que hacer para hacer que los niños se alejen de las pantallas, como los celulares”, mencionó tras la reinaguración del local en el primer nivel del Mall Aventura Arequipa, en el distrito de Paucarpata.