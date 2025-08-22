Una estudiante de cuarto de secundaria de la institución educativa Villa El Golf, en el distrito de Socabaya, resultó herida luego de ser agredida por una excompañera extranjera. El hecho ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto, a la salida del plantel, cuando la agresora esperó a su víctima para golpearla en la nariz utilizando un anillo que llevaba en la mano.

El ataque alarmó a los ciudadanos que estaban presentes y trasladaron de inmediato a la víctima a un centro de salud. Mientras que la madre de la escolar, de 14 años, puso la denuncia en la comisaría de Ciudad Mi Trabajo para que se inicien las investigaciones y la agresora tenga un castigo.

Por su parte, la presidenta de la APAFA del colegio, Mariela Barrios, indicó que la agresora se retiró de la institución educativa y nunca tuvo problemas mientras estaba ahí. Los estudiantes señalaron que había una rencilla entre ambas alumnas por una participación en un campeonato de vóley.

El caso fue puesto en conocimiento de la Gerencia Regional de Educación y de la Ugel Sur que evalúa las circunstancias y deberá determinar las medidas y/o acciones que correspondan frente a este hecho de violencia escolar. Mientras que Barrios pidió a la Policía que no filtre información.