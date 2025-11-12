Los dos estudiantes del colegio Carlos La Fuente Larrauri, quienes lamentablemente perdieron la vida la mañana del martes en el distrito de Huanca, provincia de Caylloma en Arequipa, habían llegado tarde a la institución educativa.

Roberto Marín, director de la UGEL Arequipa Norte, confirmó a Correo que, según el reporte de la dirección del colegio, los alolescentes, de aproximadamente 13 y 14 años que estudiaban en el segundo grado de secundaria, al no poder ingresar por la puerta, decidieron hacerlo por el muro del colegio.

Al enterarse de lo sucedido, el auxiliar del colegio se comunicó con los padres de los estudiantes y los convocó para una reunión a realizarse el miércoles 12 de noviembre. Se presume que, por temor al regaño de sus padres, los escolares decidieron salir de la institución en un momento de descuido del docente a cargo.

Lamentablemente, horas después, aproximadamente al mediodía se conoció que los alumnos fueron encontrados sin vida debajo del puente Pucya, en la zona conocida como la hidroeléctrica en el río del mismo distrito de Huanca.

Aún se desconocen las circunstancias exactas en que los alumnos habrían caído del puente cerca al cauce del río. La policía del distrito, junto con efectivos que viajaron desde Arequipa, investigan lo sucedido y las circunstancias en que terminaron debajo del puente. Las declaraciones de los docentes, el auxiliar, los padres y posiblemente de otros estudiantes serán cruciales para esclarecer lo ocurrido.