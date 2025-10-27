Un crimen con arma de fuego conmocionó hoy a los vecinos de Villa Santa María, en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, donde un hombre disparó en la cabeza al hijo del dueño de un negocio de venta de comida en el local de eventos Fuego Dorado, provocándole la muerte instantánea.

De acuerdo con el coronel PNP Eduardo del Campo, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), la víctima fue identificada como Anthony Centeno Durán (27). Personal de criminalística llegó al lugar para realizar las pericias y recabar evidencias que permitan esclarecer el caso.

Según la información policial, el homicida llegó al establecimiento a bordo de una motolineal y solicitó un plato de comida. El propietario del restaurante lo atendió, pero el falso comensal sacó un arma de fuego e intentó asaltar el local. Anthony Centeno intervino, recibiendo un disparo mortal en la cabeza.

El coronel Del Campo precisó que el atacante efectuó tres disparos, uno de los cuales alcanzó a la víctima. Tras cometer el crimen, el agresor huyó rápidamente a bordo de la moto. Las primeras indagaciones apuntan a un asalto a mano armada con resultado de muerte, aunque no se descarta un posible ajuste de cuentas, debido a los antecedentes policiales del fallecido.

El padre de Anthony Centeno, testigo directo del hecho, manifestó que el asesino se llevó un teléfono celular antes de escapar. Afirmó que el homicida tenía acento extranjero. En el momento del ataque, la esposa y la madre de la víctima se encontraban en la cocina del local.

ANTECEDENTES

Se conoció que Anthony Centeno registraba antecedentes por violencia contra la mujer y una intervención policial en 2018 por presunto asalto y robo, en la que habría estado entre los tres detenidos. Pese a ello, sus familiares exigieron justicia y pidieron celeridad en las investigaciones. Agentes de la Divincri realizaron operaciones de control de motolineales en la zona.