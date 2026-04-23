Un presunto robo fue frustrado en el sector de Cerrillos III, en el distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná, debido a una intervención del personal de Seguridad Ciudadana.

Tras recibir una alerta vecinal, agentes de Serenazgo de la jurisdicción se desplazaron al lugar, coordinando en el trayecto con un efectivo de la Policía Nacional del Perú para realizar una acción conjunta.

Al llegar al inmueble, donde se habría cometido el hecho, también se contó con la presencia de un agente de la Policía de Carreteras. En la operación policial, las autoridades ingresaron a la vivienda y ubicaron al presunto delincuente escondido debajo de una cama.

Ante ello, el presunto delincuente fue reducido y enmarrocado por el efectivo policial, quedando a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.