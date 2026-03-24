En medio de la presión de los transportistas formales por un reajuste del pasaje urbano que incluso llevó a algunos a suspender el servicio, entre el 35% y el 45% de las rutas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) han sido parcialmente abandonadas por los concesionarios durante las horas punta. Esta situación afecta a miles de usuarios, especialmente en zonas periféricas de la ciudad, según informó el alcalde Víctor Hugo Rivera.

Algunos transportistas decidieron abandonar las rutas exigiendo un reajuste del pasaje urbano, que se mantiene en S/ 1.00 según el contrato de concesión en fase preoperativa. Los concesionarios argumentan pérdidas por el alza del combustible y han empezado a cobrar en la práctica S/ 1.50 en muchas unidades, medida no autorizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El burgomaestre detalló que, de los 11 consorcios que operan el servicio, al menos 5 han incumplido sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato del Sistema Integrado de Transporte. Según el alcalde, esto equivale a entre 85 y 100 unidades que deberían haber circulado en horarios pico, pero no lo hicieron, dejando sin transporte a los sectores de Cono Norte, Sachaca, Tiabaya, Paucarpata, Cayma y Mariano Melgar.

CASOS

Pese a las más de 4 mil denuncias ciudadanas recibidas vía WhatsApp, el alcalde explicó que no se pueden aplicar multas de inmediato para evitar acusaciones de abuso de autoridad. Detalló que el proceso requiere tres etapas, primero el llamado de atención, luego la carta notarial con 48 horas de plazo y finalmente una segunda advertencia. Una vez cumplidas, se sancionará a la unidad, al chofer y al concesionario. Además, se podrían ejecutar las cartas fianza depositadas por las empresas como garantía contractual.