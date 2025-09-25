Dos hermanitas de 6 y 8 años fueron internadas esta mañana en la sala de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza para que sean atendidas de las graves lesiones provocadas por una fuerte descargas eléctrica ocurrida al interior de su vivienda.

La madre de las menores indicó que el accidente ocurrió minutos después de las seis de la tarde de ayer, mientras las niñas jugaban en el segundo piso de su casa, ubicada en el distrito de Cotahuasi, en la provincia de La Unión.

Las niñas jugaban en su habitación y cuando salieron a otro ambiente para recoger un juguete sufrieron la descarga eléctrica que hizo que queden inconscientes por algunos minutos, fue la menor quien reaccionó primero.

“No me di cuenta de lo que les había pasado a mis hijas. No hubo ruido, no se apagó la luz, nada”, dijo la madre. La familia sospecha que un cable de la calle se descolgó y estuvo chocando con el techo de calamina de la casa.

Las niñas fueron trasladadas haciendo el centro de salud de Cotahuasi y de allí derivadas al hospital de Aplao, en Castilla.

Por la gravedad de sus lesiones en las extremidades, manos y pies, tuvieron que ser referidas al hospital Honorio Delgado Espinoza. La mayor fue trasladada en una ambulancia por ser la más grave; mientras que la menor fue evaluada en una camioneta particular.

Los médicos del Honorio Delgado realizan la evaluación de la gravedad de las heridas en las niñas para determinar el tipo de atención y tratamiento que requerirán.