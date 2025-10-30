El hospital Goyeneche no tiene su licencia de construcción y es probable que tenga dificultades para obtenerla, ya que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) no incluye el mecanismo de Fast Track, que el consorcio francés PMO eligió para obtener primero, la licencia mientras elabora el expediente técnico en paralelo. Según el TUPA municipal, la licencia de construcción para la ejecución de cualquier obra o vivienda de un ciudadano solo se otorga si se cuenta con el expediente técnico aprobado.

Esta situación se complica aún más porque el nosocomio está ubicado en el Centro Histórico de Arequipa y forma parte del Patrimonio Cultural.

COMISIÓN

Para estos casos, la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad cuenta con un comité especial integrado por representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura, así como del Colegio de Arquitectos e Ingenieros, quienes evalúan el diseño arquitectónico y los materiales a utilizar en la obra para asegurar que no afecten el patrimonio cultural, antes de autorizar la licencia.

Ante esta situación, Berly Gonzales, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), admitió que no existe normativa que permita la concesión de una licencia anticipada. Por ello, dijo que evalúan con la municipalidad para incorporar el mecanismo de Fast Track en el TUPA o crear un marco legal viable con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que permita obtener los permisos necesarios solo con la presentación del anteproyecto arquitectónico del hospital. Sin embargo, este proceso podría tardar meses, debido a que se requiere de la aprobación del concejo municipal.

Gonzales afirmó que el GRA se encargará de gestionar estos trámites considerando que la reconstrucción del nosocomio es una obra que se ejecutará de Gobierno a Gobierno, pero impulsada desde el GRA, mientras que el consorcio francés continuará con la elaboración del expediente técnico, así como el plan de contingencia (reubicación temporal) y la ejecución de la construcción del nosocomio en paralelo.