El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó hoy que 21 efectivos policiales se han incorporado al cuerpo de salvataje de la PNP y se unirán al grupo de 160 que realizan el reentrenamiento, para ser desplazados a las playas del litoral arequipeño.

“Nos preparamos para la temporada de verano que comienza el 15 de diciembre. 21 nuevos policías se suman al cuerpo de salvataje para cubrir el servicio en todo el litoral que consta de 24 playas y piscinas de Arequipa”, dijo.

El oficial dela Policía Nacional señaló que el entrenamiento es práctico, en el agua. “Son dos etapas, en la ciudad de Arequipa han adquirido nuevas técnicas en el agua para rescatar a las personas en peligro. Cada uno ha nadado 15 kilómetros diario, los policías han bajado de peso porque es un curso físico. La otra parte es en la playa, donde nadarán más de 12 kilómetros”, apuntó.

Postularon al curso 56 policías, de las cuales 45 ingresaron y 21 permanecen. “Al final serán 181 salvavidas, en algunas playas habrán dos y hasta cinco salvavidas, dependiendo de la concurrencia de los veraneantes”, señaló el jefe de la Región Policial de Arequipa.

