El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, informó que durante el Corso de la Amistad 2025 algunas agrupaciones ingresaron sin autorización y anunció que el hecho será evaluado en los próximos días, para notificar y emitir alguna sanción correspondiente a estas entidades que, hasta el momento, no fueron cuantificadas ni identificadas.

“Voy a esperar el informe de la comisión, también tengo entendido que hay un informe de la Policía y el lunes o martes estaremos viendo qué medidas se van a tomar. Hay algo muy importante que se denomina la autoridad y el respeto a la autoridad y no se debe de perder en ningún momento”, sostuvo.

CONJUNTOS

Según el alcalde, estas agrupaciones, entre ellas, algunas de caporales, lograron ingresar sin autorización en la intersección de la avenida Independencia con el pasaje Santa Rosa. Situación que también alargó el tiempo de la actividad. “Vamos a hacerle llegar un documento a cada una de estas instituciones”, dijo.

El alcalde evitó adelantar sanciones específicas, como la posibilidad de que algunas delegaciones no vuelvan a ser admitidas. “No quiero dar una opinión personal, por el contrario, quiero esperar todos los informes de la comisión y después tomar una decisión a nivel de municipio”, señaló.

Respecto al incidente con la municipalidad de Alto Selva Alegre, quien iba como invitado de un instituto de su jurisdicción y no pudo realizar su paso por el corso, el gerente municipal, Pablo Salinas, aseguró que esta entidad no podía participar dado que no llegó a inscribirse a tiempo. Por lo que también se esperarán los informes para tomar acciones y medidas.

Tras el incidente, el alcalde de Alto Selva Alegre, Alfredo Benavente, aseguró que Rivera Chávez “perdió a su único amigo”. Al respecto, la autoridad provincial pidió a su homólogo reflexionar sobre sus declaraciones.

“Espero que, aunque ya no se considere mi amigo, el señor Benavente reflexione y recapacite. Entiendo que en momentos de calor uno pueda dejarse llevar y expresarse así, pero siempre debemos rodearnos de personas que nos orienten para no cometer equivocaciones”, dijo.