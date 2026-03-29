El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sanchez, indicó que la próxima semana se empezará con la instalación del puente Bailey que permitirá unir los distritos de Cayma, Cerro Colorado y Yanahuara.

La instalación de este puente modular se realizará en reemplazo del puente Concordia que fue demolido ante el pedido de los vecinos de Yanahuara, los mismos que se vieron afectados por el desborde de la torrentera Chullo ante las intensas lluvias registradas en la ciudad.

La instalación de la estructura es esperada por vecinos de urbanizaciones aledañas, debido a que actualmente deben cruzar por la torrentera, exponiéndose al peligro; además, ayudará a descongestionar diferentes calles de la zona, ya que es una vía usada para el paso de unidades vehiculares.

DETALLES

Rohel Sánchez indicó que la municipalidad de Yanahuara demoró en la transferencia del proyecto al Gobierno Regional de Arequipa para ejecutar obras complementarias para la instalación de la estructura.

“El expediente de la IOARR tiene que elaborarlo la municipalidad. Nosotros no podemos ejecutar sin ese documento”, afirmó.

Agregó que el proceso presentó dificultades técnicas, como la presencia de ductos de gas que requieren autorizaciones, lo que retrasó la intervención.